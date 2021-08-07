Иньеста обратился к Месси после его ухода из «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста признался, что вместе с Лионелем Месси он провел незабываемые годы в рядах сине-гранатовых.

«Мы провели вместе 14 лет, пережили множество моментов, волшебных и не очень удачных, но мы всегда оставались вместе. Очень сложно представить клуб без тебя или возможность увидеть тебя на «Камп Ноу» в футболке другой команды. Желаю, чтобы у тебя и твоей семьи все было прекрасно. Удачи, Лео. Было приятно играть с тобой», — написал Иньеста в своем Instagram.

Напомним, в четверг, 5 августа, «Барселона» объявила о том, что новый контракт с Месси подписан не будет, и игрок может клуб покинуть в статусе свободного агента. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.