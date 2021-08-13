Куман: «Барселоне» будет сложно забивать голы без Месси"

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман уверен, что его команда будет бороться за титулы и без нападающего Лионеля Месси.

5 августа «Барселона» объявила об уходе 34-летнего аргентинца. Месси покинул сине-гранатовых из-за финансовых и структурных ограничений, которые существуют в чемпионате Испании. Во вторник, 10 августа Лео стал игроком «ПСЖ».

«Конечно, нам будет сложно забивать голы без Месси. В прошлом сезоне он забил 30 голов. Сейчас речь идет о команде, а не о людях. Когда Ансу Фати и Коутинью вернутся в строй, у нас будет сильная команда, и мы будем бороться за нее и титулы, как и в каждом сезоне», — цитирует ESPN Кумана.