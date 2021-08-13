Гарет Бэйл сменил игровой номер в «Реале»
05:55
В новом сезоне нападающий Гарет Бэйл будет выступать за «Реал» под другим номером. 32-летний валлиец взял себе футболку с номером 18.
Ранее Бэйл играл за «Реал» с момента перехода в 2013 году под номером 11.
В прошедшем сезоне 31-летний Бэйл на правах аренды играл за «Тоттенхэм». Он забил 11 голов и сделал 2 голевые передачи в 20 матчах АПЛ. Там у него был номер 9.
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