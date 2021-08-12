«Атлетико» продлил контракт с Хименесом и Савичем
21:57
Мадридский «Атлетико» продлил контракты с защитниками Стефаном Савичем и Хосе Хименесом, сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт 30-летнего черногорца рассчитан до лета 2024 года, соглашение 30-летнего уругвайца — до 2025 года.
Савич выступает в составе «Атлетико» с 2015 года. За это время он провел 202 матча за клуб. Хименес защищает цвета мадридцев с 2013 года, в его активе 216 игр.
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