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«Атлетико» продлил контракт с Хименесом и Савичем

21:57
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Мадридский «Атлетико» продлил контракты с защитниками Стефаном Савичем и Хосе Хименесом, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт 30-летнего черногорца рассчитан до лета 2024 года, соглашение 30-летнего уругвайца — до 2025 года.

Савич выступает в составе «Атлетико» с 2015 года. За это время он провел 202 матча за клуб. Хименес защищает цвета мадридцев с 2013 года, в его активе 216 игр.

Дополнительная информация:

https://en.atleticodemadrid.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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