Кубо следующим летом заменит Эдегора в «Реал Сосьедаде»

Нападающий «Реала», выступающий на правах аренды за «Мальорку», Такэфуса Кубо следующим летом станет игроком «Реал Сосьедада», сообщает AS.

Главный тренер клуба из Сан-Себастьяна Иманол Альгвасиль видит в 18-летнем японце замену лидеру своей команды Мартину Эдегору, которого «сливочные» намерены вернуть из аренды в летнее межсезонье.

Кубо, в свою очередь, также должен присоединиться к «Сосьедаду» на правах арендного соглашения. Его полноценная продажа не рассматривается.

В текущем сезоне японец провел за «Мальорку» 15 матчей в ла лиге, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.