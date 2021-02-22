Кроос высказался о возможном переходе Алабы в «Реал»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался об уходе Давида Алабы из «Баварии». Футболисты вместе играли за мюнхенский клуб.

«Я не играл с Алабой почти 7 лет. Немного сложно рассуждать, о чем он думает. Я видел, что его связывают с переходом в «Реал», но у меня пока нет никакой информации по этому вопросу.

Если вы регулярно попадаете в стартовый состав в «Баварии», то у вас точно есть необходимый класс, чтобы выступать за «Реал», — цитирует Крооса Bayern & Germany.

16 февраля Алаба объявил, что по окончании текущего сезона покинет «Баварию». Позже журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что защитник продолжит карьеру в «Реале».