«Реал» уличили в получении незаконного финансирования через офшоры

«Реал» в 2016 году заключил финансовый контракт с североамериканским фондом Providence на получение 200 миллионов евро не по правилам, информирует infolibre.es со ссылкой на Football Leaks.

Клуб намеревался получить деньги через две офшорные компании на Каймановых островах. При этом руководству было известно, что подобная сделка будет классифицироваться налоговыми органами как мошенничество.

«Реал» сотрудничает с американским фондом уже несколько лет. В 2017 году сообщалось, что «Реал» близок к продаже фонду Providence своих имиджевых прав в интернете за 500 миллионов евро. А в 2019 году стало известно, что «Королевский клуб» продал таки этой компании права на свой спонсорский доход за 200 миллионов евро. Деньги должны были быть получены в течение нескольких лет и потрачены на реконструкцию домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Providence Equity Partners LLC — американская инвестиционная компания, занимающаяся частными капиталовложениями в области медиа, коммуникаций, образования и информационных технологий. Ее штаб-квартира находится в городе Провиденс (штат Род-Айленд, США).

Напомним, что в октябре прошлого года бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон, занимавший свой пост с 2006 года по 2009 год, раскритиковал политику клуба и сообщил, что долг мадридцев составляет около 1 миллиарда евро.