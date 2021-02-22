Кандидат в президенты «Барселоны» допустил покупку трех звездных игроков в случае победы

Кандидат на пост президента «Барселоны» Тони Фрейкса рассказал, сколько денег будет выделено на приобретение новых игроков.

Функционер заявил, что он планирует привлечь в клуб 250 миллионов евро.

«Мы заключили соглашение с инвестором, который готов дать «Барселоне» 250 миллионов евро. В следующем сезоне мы сможем подписать трех звездных игроков — в атаку и оборону.

Холанн и Мбаппе? Мы пока не говорим о конкретных игроках", — цитирует Фрейксу Marca.

Выборы президента «Барселоны» состоятся 7 марта. Основными кандидатами являются Жоан Лапорта и Виктор Фонт. Фрейкса — третий претендент.