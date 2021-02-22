Кандидат в президенты «Барселоны» допустил покупку трех звездных игроков в случае победы
15:21
Кандидат на пост президента «Барселоны» Тони Фрейкса рассказал, сколько денег будет выделено на приобретение новых игроков.
Функционер заявил, что он планирует привлечь в клуб 250 миллионов евро.
«Мы заключили соглашение с инвестором, который готов дать «Барселоне» 250 миллионов евро. В следующем сезоне мы сможем подписать трех звездных игроков — в атаку и оборону.
Холанн и Мбаппе? Мы пока не говорим о конкретных игроках", — цитирует Фрейксу Marca.
Выборы президента «Барселоны» состоятся 7 марта. Основными кандидатами являются Жоан Лапорта и Виктор Фонт. Фрейкса — третий претендент.
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