«Альмерия» в меньшинстве удержала ничью в матче с «Атлетиком»
«Альмерия» дома сыграла вничью с «Атлетиком» в матче 24-го тура чемпионата Испании — 0:0.
Хозяева завершили встречу в меньшинстве: на 53-й минуте красную карточку получил форвард Ларджи Рамазани.
«Атлетик» занимает пятое место в турнирной таблице ла лиги с 46 очками.
«Альмерия» идет на последней, 20-й строчке с 7 очками. Команда не одержала ни одной победы за 24 матча, 7 раз сыграв вничью и потерпев 17 поражений.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|24
|19
|4
|1
|52-15
|61
|
2
|Жирона
|24
|17
|5
|2
|52-29
|56
|
3
|Барселона
|24
|15
|6
|3
|50-33
|51
|
4
|Атлетико
|24
|15
|3
|6
|45-26
|48
|
5
|Атлетик
|24
|13
|7
|4
|42-21
|46
|
6
|Бетис
|24
|9
|11
|4
|28-25
|38
|
7
|Р. Сосьедад
|24
|9
|10
|5
|32-22
|37
|
8
|Лас-Пальмас
|24
|10
|5
|9
|25-20
|35
|
9
|Валенсия
|24
|10
|5
|9
|29-29
|35
|
10
|Хетафе
|24
|8
|9
|7
|32-33
|33
|
11
|Осасуна
|24
|8
|5
|11
|27-36
|29
|
12
|Алавес
|24
|7
|6
|11
|24-31
|27
|
13
|Вильярреал
|24
|6
|7
|11
|34-46
|25
|
14
|Р. Вальекано
|24
|5
|9
|10
|21-32
|24
|
15
|Мальорка
|24
|4
|11
|9
|21-31
|23
|
16
|Севилья
|24
|5
|8
|11
|30-37
|23
|
17
|Сельта
|24
|4
|8
|12
|26-35
|20
|
18
|Кадис
|24
|2
|11
|11
|15-33
|17
|
19
|Гранада
|24
|2
|7
|15
|26-48
|13
|
20
|Альмерия
|24
|0
|7
|17
|22-51
|7
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|9.02
|23:00
|
Кадис – Бетис
|0 : 2
|10.02
|16:00
|
Алавес – Вильярреал
|1 : 1
|10.02
|18:15
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|0 : 1
|10.02
|20:30
|
Реал – Жирона
|4 : 0
|10.02
|23:00
|
Лас-Пальмас – Валенсия
|2 : 0
|11.02
|16:00
|
Хетафе – Сельта
|3 : 2
|11.02
|18:15
|
Мальорка – Р. Вальекано
|2 : 1
|11.02
|20:30
|
Севилья – Атлетико
|1 : 0
|11.02
|23:00
|
Барселона – Гранада
|3 : 3
|12.02
|23:00
|
Альмерия – Атлетик
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|18
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|16
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|13
|1
|3
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