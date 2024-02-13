«Альмерия» в меньшинстве удержала ничью в матче с «Атлетиком»

«Альмерия» дома сыграла вничью с «Атлетиком» в матче 24-го тура чемпионата Испании — 0:0.

Хозяева завершили встречу в меньшинстве: на 53-й минуте красную карточку получил форвард Ларджи Рамазани.

«Атлетик» занимает пятое место в турнирной таблице ла лиги с 46 очками.

«Альмерия» идет на последней, 20-й строчке с 7 очками. Команда не одержала ни одной победы за 24 матча, 7 раз сыграв вничью и потерпев 17 поражений.