Кристофф Дюгарри назвал «Барселону» клубом клоунов

Бывший полузащитник «Барселоны» Кристофф Дюгарри нелицеприятно высказался в отношении руководства каталонского клуба.

Дюгарри выступал за «Барселону» в 1997 году. На его счету 13 матчей.

— Это клуб клоунов. У них все происходит наоборот, — отметил Дюгарри в интервью RMC Radio. — Такое впечатление, что там не проекта. Главный приоритет — перевыборы президента. Они не понимают друг друга.

Например, они купили Коутинью и Дембеле, а теперь хотят их продать.

У «Барселоны» много проблем. В клубе слишком много людей, которые не являются профессионалами.