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Кристофф Дюгарри назвал «Барселону» клубом клоунов

18:51
Кристоф Дюгарри. Фото AFP
Кристоф Дюгарри. Фото AFP
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Бывший полузащитник «Барселоны» Кристофф Дюгарри нелицеприятно высказался в отношении руководства каталонского клуба.

Дюгарри выступал за «Барселону» в 1997 году. На его счету 13 матчей.

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— Это клуб клоунов. У них все происходит наоборот, — отметил Дюгарри в интервью RMC Radio. — Такое впечатление, что там не проекта. Главный приоритет — перевыборы президента. Они не понимают друг друга.

Например, они купили Коутинью и Дембеле, а теперь хотят их продать.

У «Барселоны» много проблем. В клубе слишком много людей, которые не являются профессионалами.

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