Коутинью перенес вторую операцию на колене
16:37
Полузащитник футбольного клуба «Барселона» Филиппе Коутинью вновь перенес операцию на колене, сообщает 24 марта AS со ссылкой на Esport3 Onze.
28-летний бразилец был прооперирован несколько недель назад по поводу кисты в левом коленном суставе.
В январе Коутинью уже перенес операцию на мениске и выбыл из строя на три месяца. Недавно появилась информация, что футболист прилетел в Катар на повторное обследование.
В текущем сезоне Коутинью забил три гола в 14 матчах за каталонский клуб во всех турнирах.
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