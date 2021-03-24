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Коутинью перенес вторую операцию на колене

16:37
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Полузащитник футбольного клуба «Барселона» Филиппе Коутинью вновь перенес операцию на колене, сообщает 24 марта AS со ссылкой на Esport3 Onze.

28-летний бразилец был прооперирован несколько недель назад по поводу кисты в левом коленном суставе.

В январе Коутинью уже перенес операцию на мениске и выбыл из строя на три месяца. Недавно появилась информация, что футболист прилетел в Катар на повторное обследование.

В текущем сезоне Коутинью забил три гола в 14 матчах за каталонский клуб во всех турнирах.

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