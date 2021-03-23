Коутинью прилетел в Катар на дополнительное медобследование
21:33
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью продолжает восстанавливаться после травмы, которую он получил в конце декабря.
Футболист прилетел в Доху и пройдет медицинское обследование в одной из катарских клиник, чтобы уточнить степень серьезности полученного повреждения, сообщает Marca.
Ожидалось, что после операции на мениске левого колена, которую бразилец перенес в январе, на восстановление игроку «Барсы» потребуется около трех месяцев. Однако восстановление футболиста затягивается.
В этом сезоне 28-летний хавбек провел 12 матчей в чемпионате Испании, забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.
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