Фати может потребоваться третья операция

Восстановление нападающего «Барселоны» Ансу Фати может затянуться, сообщает 24 марта Cat Radio. Не исключено, что ему понадобится еще одна операция.

Футболист получил повреждение мениска в ноябре прошлого года и с тех пор не играл. Он перенес уже две операции на колене, однако, по данным источника, они не помогли ему избавиться от проблемы. Теперь, вероятно, ему придется перенести еще одно хирургическое вмешательство.

18-летний футболист в текущем сезоне провел десять матчей за «Барсу» и забил пять мячей при четырех голевых передачах.