Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Клуб МЛС отказался покупать Бэйла

08:49
Гарет Бэйл. Фото AFP
Гарет Бэйл. Фото AFP
Теги:

Агенты нападающего «Реала» Гарета Бэйла предлагали футболиста одному из клубов МЛС, сообщает The Athletic.

По информации источника, неназванный клуб отказался покупать 30-летнего валлийца. Ранее сам Бэйл говорил, что ему было бы интересно продолжить карьеру в США.

На счету Бэйла 3 гола и 2 результативных передачи в 18 матчах за «Реал» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость валлийца в 32 миллиона евро.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир