Клопп не примет предложения возглавить «Барселону»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не будет работать с «Барселоной» в следующем сезоне.

По информации Catalunya Radio, немецкий специалист исключил эту возможность, так как по-прежнему хочет отдохнуть от тренерской деятельности после ухода из английского клуба. Его не смогут переубедить ни звонок президента «Барселоны» Жоана Лапорты, ни какие-либо другие варианты продолжения карьеры.

Ранее появилась информация, что Клопп может отложить паузу в карьере тренера, чтобы поработать с каталонской командой.

26 января немецкий специалист объявил, что уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Два дня спустя главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что также покинет свой пост после завершения сезона.

56-летний Клопп возглавляет красных с 2015 года. Под его руководством «Ливерпуль» завоевал 7 трофеев, выиграв АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.