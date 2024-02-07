Клопп готов отказаться от паузы в карьере ради «Барселоны»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает Anything Liverpool, немецкий специалист готов отказаться от паузы в карьере ради работы с «Барселоной».

По информации источника, другие клубы Клопп не готов рассматривать в ближайшее время.

26 января немецкий специалист объявил, что уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Два дня спустя главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что также покинет свой пост после завершения сезона.

56-летний Клопп возглавляет «красных» с 2015 года. Под его руководством «Ливерпуль» завоевал 7 трофеев, выиграв АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.