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Сегодня, 01:11

Клопп готов отказаться от паузы в карьере ради «Барселоны»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Юрген Клопп.
Фото Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает Anything Liverpool, немецкий специалист готов отказаться от паузы в карьере ради работы с «Барселоной».

По информации источника, другие клубы Клопп не готов рассматривать в ближайшее время.

26 января немецкий специалист объявил, что уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Два дня спустя главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что также покинет свой пост после завершения сезона.

56-летний Клопп возглавляет «красных» с 2015 года. Под его руководством «Ливерпуль» завоевал 7 трофеев, выиграв АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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Футбол
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 23 15 6 2 52-22 51
2
 Ман. Сити 22 15 4 3 54-25 49
3
 Арсенал 23 15 4 4 47-22 49
4
 Астон Вилла 23 14 4 5 49-30 46
5
 Тоттенхэм 23 13 5 5 49-35 44
6
 МЮ 23 12 2 9 31-32 38
7
 Вест Хэм 23 10 6 7 36-36 36
8
 Брайтон 23 9 8 6 42-38 35
9
 Ньюкасл 23 10 3 10 48-37 33
10
 Вулверхэмптон 23 9 5 9 37-37 32
11
 Челси 23 9 4 10 38-39 31
12
 Борнмут 22 7 6 9 30-41 27
13
 Фулхэм 23 7 5 11 30-38 26
14
 Кр. Пэлас 23 6 6 11 26-40 24
15
 Брентфорд 22 6 4 12 32-39 22
16
 Нот. Форест 23 5 6 12 28-41 21
17
 Лутон Таун 22 5 5 12 32-42 20
18
 Эвертон 23 8 5 10 26-30 19
19
 Бернли 23 3 4 16 24-47 13
20
 Шеффилд Юн. 23 2 4 17 19-59 10
Результаты / календарь
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10.02 15:30
Ман. Сити – Эвертон
 - : -
10.02 18:00
Фулхэм – Борнмут
 - : -
10.02 18:00
Ливерпуль – Бернли
 - : -
10.02 18:00
Лутон Таун – Шеффилд Юн.
 - : -
10.02 18:00
Тоттенхэм – Брайтон
 - : -
10.02 18:00
Вулверхэмптон – Брентфорд
 - : -
10.02 20:30
Нот. Форест – Ньюкасл
 - : -
11.02 17:00
Вест Хэм – Арсенал
 - : -
11.02 19:30
Астон Вилла – МЮ
 - : -
12.02 23:00
Кр. Пэлас – Челси
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 13
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 9
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 8
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 19 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 19 1 7
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