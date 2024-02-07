Клопп готов отказаться от паузы в карьере ради «Барселоны»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает Anything Liverpool, немецкий специалист готов отказаться от паузы в карьере ради работы с «Барселоной».
По информации источника, другие клубы Клопп не готов рассматривать в ближайшее время.
26 января немецкий специалист объявил, что уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Два дня спустя главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что также покинет свой пост после завершения сезона.
56-летний Клопп возглавляет «красных» с 2015 года. Под его руководством «Ливерпуль» завоевал 7 трофеев, выиграв АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|23
|15
|6
|2
|52-22
|51
|
2
|Ман. Сити
|22
|15
|4
|3
|54-25
|49
|
3
|Арсенал
|23
|15
|4
|4
|47-22
|49
|
4
|Астон Вилла
|23
|14
|4
|5
|49-30
|46
|
5
|Тоттенхэм
|23
|13
|5
|5
|49-35
|44
|
6
|МЮ
|23
|12
|2
|9
|31-32
|38
|
7
|Вест Хэм
|23
|10
|6
|7
|36-36
|36
|
8
|Брайтон
|23
|9
|8
|6
|42-38
|35
|
9
|Ньюкасл
|23
|10
|3
|10
|48-37
|33
|
10
|Вулверхэмптон
|23
|9
|5
|9
|37-37
|32
|
11
|Челси
|23
|9
|4
|10
|38-39
|31
|
12
|Борнмут
|22
|7
|6
|9
|30-41
|27
|
13
|Фулхэм
|23
|7
|5
|11
|30-38
|26
|
14
|Кр. Пэлас
|23
|6
|6
|11
|26-40
|24
|
15
|Брентфорд
|22
|6
|4
|12
|32-39
|22
|
16
|Нот. Форест
|23
|5
|6
|12
|28-41
|21
|
17
|Лутон Таун
|22
|5
|5
|12
|32-42
|20
|
18
|Эвертон
|23
|8
|5
|10
|26-30
|19
|
19
|Бернли
|23
|3
|4
|16
|24-47
|13
|
20
|Шеффилд Юн.
|23
|2
|4
|17
|19-59
|10
|10.02
|15:30
|
Ман. Сити – Эвертон
|- : -
|10.02
|18:00
|
Фулхэм – Борнмут
|- : -
|10.02
|18:00
|
Ливерпуль – Бернли
|- : -
|10.02
|18:00
|
Лутон Таун – Шеффилд Юн.
|- : -
|10.02
|18:00
|
Тоттенхэм – Брайтон
|- : -
|10.02
|18:00
|
Вулверхэмптон – Брентфорд
|- : -
|10.02
|20:30
|
Нот. Форест – Ньюкасл
|- : -
|11.02
|17:00
|
Вест Хэм – Арсенал
|- : -
|11.02
|19:30
|
Астон Вилла – МЮ
|- : -
|12.02
|23:00
|
Кр. Пэлас – Челси
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|13
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|9
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|19
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|19
|1
|7