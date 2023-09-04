Кейта Бальде рассказал о переходе в «Эспаньол»

Форвард «Эспаньола» Кейта Бальде рассказал, как проходил его переход из «Спартака» в испанский клуб.

Бальде родился в Испании и играл в системе «Барселоны» с 2004 по 2011 год.

«Переговоры никогда не бывают легкими. Мы начали обсуждать переход с «Эспаньолом» полторы недели назад, стороны были заинтересованы, и это было сделано. Находиться во втором дивизионе — это самое малое. Место «Эспаньола» — в первом дивизионе. Это правильный проект для меня, так как лучше дома нет ничего, я надеюсь найти в этом клубе идеальную стабильность.

Я уехал отсюда очень молодым, и за все те годы, что я путешествовал по миру, у меня не было возможности вернуться. Теперь мне нужно сосредоточиться на том, что я делаю лучше всего, а именно на игре в футбол. Теперь пришло время работать и смотреть вперед. Поездка за границу мне очень помогла», — приводит Mundo Deportivo слова Бальде.

28-летний сенегалец дебютировал за «Эспаньол» 3 сентября в 4-м туре сегунды против «Аморебьеты» (3:2), выйдя на замену на 77-й минуте.

Бальде выступал за «Спартак» с лета 2022 года. Всего за московский клуб футболист провел 19 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. Его арендное соглашение с «Эспаньолом» рассчитано до конца сезона-2023/24.