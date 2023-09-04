«Барселона» согласовала с Хави новый контракт

«Барселона» в ближайшее время объявит о новом контракте главного тренера команды Хави, сообщает Marca.

По информации источника, 43-летний специалист согласился подписать контракт до 2026 года.

Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. Под его руководством каталонцы стали чемпионами Испании в сезон-2022/23 и выиграли Суперкубок страны.

В текущем сезоне «Барселона» с 10 очками занимает третье место в ла лиге после четырех туров.