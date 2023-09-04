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Сегодня, 14:18

Баринов — о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Арсен — красава!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов в разговоре с «СЭ» высказался о переходе полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Арсен — красава. Желаю удачи ему!» — сказал Баринов «СЭ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне Захарян провел 2 матча в составе испанского клуба и не успел отличиться результативными действами.

Арсен Захарян
Дмитрий Баринов
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
9
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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17.09 00:00
Атлетик – Кадис
 - : -
17.09 00:00
Барселона – Бетис
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17.09 00:00
Сельта – Мальорка
 - : -
17.09 00:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 00:00
Гранада – Жирона
 - : -
17.09 00:00
Р. Вальекано – Алавес
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17.09 00:00
Реал – Р. Сосьедад
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17.09 00:00
Севилья – Лас-Пальмас
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Рафинья

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