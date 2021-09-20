Карвахаль пропустит около месяца из-за травмы
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль выбыл примерно на месяц в связи с травмой, сообщает 20 сентября Marca.
По данным источника, футболист попросил клуб не сообщать о своих травмах. Ранее так же поступил и Гарет Бэйл. До этого стало известно, что у него повреждение икроножной мышцы.
Карвахаль был заменен на 26-й минуте матча против «Валенсии» (2:1). 29-летний испанец в текущем сезоне провел пять матчей за команду и забил один мяч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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