Карвахаль травмировался в матче «Реала» с «Валенсией»
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль получил травму в матче 5-го утра чемпионата Испании против «Валенсии» (2:1), сообщает As.
Карвахаль был заменен на 26-й минуте встречи. По информации источника, 29-летний испанец почувствовал боль в икроножной мышце правой ноги.
В сезоне-2020/21 Карвахаль из-за травм провел только 13 матчей за команду в чемпионате Испании. В текущем сезоне он сыграл в 5 встречах и забил один гол.
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Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/09/19/primera/1632080378_707880.html
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