Капитан «Валенсии» Гайя пропустит не менее месяца из-за травмы
Защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя получил травму, сообщает 20 сентября Marca. Он пропустит не менее четырех недель.
По данным источника, у футболиста повреждение подколенного сухожилия. Он травмировался перед матчем с «Реалом» (1:2).
26-летний капитан команды в текущем сезоне провел четыре матча в ла лиге и сделал один результативный пас.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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