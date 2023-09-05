Карпин пошутил на тему «внутренней кухни» в «Реал Сосьедад»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об общении с полузащитником «Реал Сосьедад» Арсеном Захаряном.

— Общались ли с Захаряном после его дебюта?

— После не было. Было до. О чем? Спросил, как его дела.

— Не подсказывали ему что-то про «внутреннюю кухню» клуба?

— Кухня там знаете, какая хорошая? Рестораны хорошие! Ему там все расскажут и покажут!

Карпин выступал за «Реал Сосьедад» с 1994-й по 1996-й и 2002-2005 годы. Захарян стал футболистом испанского клуба в августе 2023 года.