Анчелотти: «Невозможно быть на высоте в каждом матче. Не беспокоюсь по поводу Бензема»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выступил со словами защиты в адрес нападающего своей команды Карима Бензема.

«Невозможно быть на высоте в каждом матче. Не беспокоюсь по поводу Карима, ведь я вижу, что он в хорошей физической форме. Точно лучше, чем в первой части сезона. «Реал» хорошо играет в атаке, мы самая результативная команда ла лиги. У Бензема была неудачная серия, но не более того, у клуба нет проблем с голами, «Ливерпулю» мы забили пять. «Реалу» не нужен высокий нападающий, скорее, наш типаж форварда идеально описывает Карим. Нам не нужны чистые центральные форварды. Бензема очень помог «Реалу». Наступает решающий отрезок сезона, и Карим, как и мы, все ближе к трофеям», — приводит слова Анчелотти AS.

В текущем сезоне 35-летний француз сыграл за «Реал» 26 матчей, забил 18 голов и отдал пять результативных передач.