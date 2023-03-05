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Сегодня, 08:37

«Реал» определился с игроком, которого купит вместо Беллингема

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Реала» планировало приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, но немецкий клуб просит за 19-го летнего хавбека по меньше мере 150 миллионов евро, мадридская команда не планирует отдавать такие деньги за игрока, сообщает Defensa Central.

По информации издания, в Мадриде решили переключится на других кандидатов. Предпочтительным вариантом является полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс. Англичане будут вынуждены продать игрока летом, так как его контракт завершается в 2024 году.

В текущем сезоне 25-летний бельгиец сыграл за «Лестер» 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 40 миллионов евро.

Юри Тилеманс
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Лестер
ФК Реал
Джуд Беллингем
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Ла лига, 24-й тур: «Барселона» примет «Валенсию», «Бетис» — «Реал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 23 19 2 2 45-8 59
2
 Реал 23 16 4 3 47-18 52
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 24 13 5 6 32-23 44
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Вильярреал 24 11 4 9 28-23 37
7
 Р. Вальекано 23 9 7 7 29-25 34
8
 Осасуна 23 9 6 8 22-23 33
9
 Атлетик 23 9 5 9 33-26 32
10
 Мальорка 24 9 4 11 21-25 31
11
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
12
 Эспаньол 23 6 9 8 29-34 27
13
 Сельта 23 7 6 10 26-34 27
14
 Кадис 24 6 8 10 18-35 26
15
 Альмерия 24 7 4 13 28-42 25
16
 Севилья 24 6 7 11 27-39 25
17
 Хетафе 24 6 7 11 23-32 25
18
 Вальядолид 23 7 3 13 16-33 24
19
 Валенсия 23 6 5 12 27-27 23
20
 Эльче 24 2 6 16 18-48 12
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38 тур
3.03 23:00
Р. Сосьедад – Кадис
 0 : 0
4.03 16:00
Хетафе – Жирона
 3 : 2
4.03 18:15
Альмерия – Вильярреал
 0 : 2
4.03 20:30
Мальорка – Эльче
 0 : 1
4.03 23:00
Атлетико – Севилья
 6 : 1
5.03 16:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
5.03 18:15
Барселона – Валенсия
 - : -
5.03 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
5.03 23:00
Бетис – Реал
 - : -
6.03 23:00
Осасуна – Сельта
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 13 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 19 2 3
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 16 2 2
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