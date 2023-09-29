Анчелотти — о деле Негрейры: «Я обеспокоен, это очень серьезно»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал обвинения «Барселоны» в подкупе бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры.

«Я, как и все в футболе, обеспокоен этой ситуацией, потому что это очень серьезный вопрос. Правосудие работает, и мы должны позволить ему завершить работу, чтобы достичь решения. Я в мире футбола уже 40 лет. Когда случаются такие ситуации, они беспокоят нас всех», — приводит слова Анчелотти Marca.

28 сентября «Барселоне» предъявлено обвинение в подкупе Негрейры. Глава следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, счел выплату в размере 7,5 миллиона евро со стороны клуба в адрес бывшего вице-президента технического комитета преступлением. Если суд докажет вину «Барселоны», клуб могут исключить из ла лиги и отправить в сегунду — второй по силе дивизион чемпионата Испании, а также отстранить от участия в еврокубках.

Также сообщалось, что каталонцам грозит банкротство из-за скандала с судейством.