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Сегодня, 23:08

«Барселона» объявила о разрыве деловых отношений с «Севильей»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» объявила о разрыве отношений с «Севильей» после того, как клуб отказался прислать своих представителей на матч между командами из-за дела бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

В пятницу «Севилья» заявила, что руководители клуба не будут присутствовать в VIP-ложе на стадионе «Барселоны» во время 8-го тура чемпионата Испании из-за обвинении каталонцев во взяточничестве.

«Барселона» хочет публично продемонстрировать свое неприятие необоснованной и неуместной атаки со стороны «Севильи». Так называемое «дело Негрейры» не может служить оправданием для подобных действий, поскольку судебная процедура находится на очень преждевременной стадии расследования, а позиция «Севильи» явно предрешает факты, которые ни в коем случае, ни в каких предварительных и гипотетических типизациях, не аккредитованы.

Столкнувшись с этой неприемлемой и необоснованной позицией, «Барселона» разрывает все отношения с учреждением «Севилья» до тех пор, пока оно не изменит свою нынешнюю позицию», – говорится в заявлении каталонцев.

28 сентября «Барселоне» предъявлено обвинение в подкупе Негрейры. Глава следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, счел выплату в размере 7,5 миллиона евро со стороны клуба в адрес бывшего вице-президента технического комитета преступлением.

Также сообщалось, что каталонцам грозит банкротство из-за скандала с судейством.

 
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Испания. Ла Лига. 8-й тур
29 сент, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Севилья

 

ФК Барселона
ФК Севилья
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Анчелотти — о деле Негрейры: «Я обеспокоен, это очень серьезно»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 7 6 1 0 18-8 19
2
 Реал 7 6 0 1 13-6 18
3
 Барселона 7 5 2 0 18-8 17
4
 Атлетик 7 4 2 1 13-6 14
5
 Атлетико 6 4 1 1 15-5 13
6
 Р. Сосьедад 7 3 3 1 13-10 12
7
 Р. Вальекано 7 3 2 2 7-9 11
8
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Бетис 7 2 3 2 7-12 9
11
 Хетафе 7 2 2 3 10-13 8
12
 Алавес 7 2 1 4 6-10 7
13
 Осасуна 7 2 1 4 7-10 7
14
 Севилья 6 2 1 3 11-9 7
15
 Вильярреал 7 2 1 4 10-13 7
16
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
17
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
18
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
19
 Гранада 7 1 1 5 10-18 4
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.09 22:00
Барселона – Севилья
 - : -
30.09 15:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
30.09 17:15
Р. Вальекано – Мальорка
 - : -
30.09 19:30
Жирона – Реал
 - : -
30.09 22:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 - : -
1.10 15:00
Альмерия – Гранада
 - : -
1.10 17:15
Алавес – Осасуна
 - : -
1.10 22:00
Атлетико – Кадис
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Реал

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Атлетико

 5
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Барселона

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П
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Алекс Баэна

Вильярреал

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Савио

Жирона

 4
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Хетафе

 3
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 6 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 5 1 0
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 2 1 1
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