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Карло Анчелотти подтвердил, что «Реал» намерен продлить контракт с полузащитником Лукой Модричем

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что клуб намерен продлить контракт с полузащитником Лукой Модричем.

«Модрич уже доказал, что заслуживает новое соглашение. Он удивительный игрок», — цитирует Анчелотти Marca.

Модрич перешел в «Реал» в 2012 году. С командой он пять раз выиграл Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне 37-летний хорват помог «сливочным» выиграть клубный чемпионат мира.

Карло Анчелотти
Лука Модрич
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 22 19 2 1 45-7 59
2
 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
5
 Бетис 22 11 4 7 29-23 37
6
 Р. Вальекано 22 9 7 6 29-24 34
7
 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
8
 Мальорка 22 9 4 9 20-22 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
10
 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
11
 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
12
 Севилья 22 6 7 9 24-30 25
13
 Эспаньол 22 5 9 8 27-33 24
14
 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
15
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
16
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
17
 Кадис 22 5 7 10 17-35 22
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 22 1 6 15 15-45 9
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38 тур
17.02 23:00
Жирона – Альмерия
 6 : 2
18.02 16:00
Р. Сосьедад – Сельта
 1 : 1
18.02 16:15
Бетис – Вальядолид
 2 : 1
18.02 20:30
Мальорка – Вильярреал
 4 : 2
18.02 23:00
Осасуна – Реал
 0 : 2
19.02 16:00
Эльче – Эспаньол
 0 : 1
19.02 18:15
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
19.02 20:30
Атлетико – Атлетик
 1 : 0
19.02 23:00
Барселона – Кадис
 2 : 0
20.02 23:00
Хетафе – Валенсия
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 12 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 18 2 3
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 14 2 2
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