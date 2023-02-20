Карло Анчелотти подтвердил, что «Реал» намерен продлить контракт с полузащитником Лукой Модричем
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что клуб намерен продлить контракт с полузащитником Лукой Модричем.
«Модрич уже доказал, что заслуживает новое соглашение. Он удивительный игрок», — цитирует Анчелотти Marca.
Модрич перешел в «Реал» в 2012 году. С командой он пять раз выиграл Лигу чемпионов.
В нынешнем сезоне 37-летний хорват помог «сливочным» выиграть клубный чемпионат мира.
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|
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|59
|
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|22
|16
|3
|3
|46-17
|51
|
3
|Р. Сосьедад
|22
|13
|4
|5
|32-22
|43
|
4
|Атлетико
|22
|12
|5
|5
|31-17
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|
5
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|22
|11
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|
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|
8
|Мальорка
|22
|9
|4
|9
|20-22
|31
|
9
|Вильярреал
|22
|9
|4
|9
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|31
|
10
|Осасуна
|22
|8
|6
|8
|19-21
|30
|
11
|Жирона
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|9
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|
12
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|22
|6
|7
|9
|24-30
|25
|
13
|Эспаньол
|22
|5
|9
|8
|27-33
|24
|
14
|Вальядолид
|22
|7
|3
|12
|16-30
|24
|
15
|Сельта
|22
|6
|6
|10
|23-34
|24
|
16
|Альмерия
|22
|6
|4
|12
|27-40
|22
|
17
|Кадис
|22
|5
|7
|10
|17-35
|22
|
18
|Валенсия
|21
|5
|5
|11
|26-26
|20
|
19
|Хетафе
|21
|4
|7
|10
|18-28
|19
|
20
|Эльче
|22
|1
|6
|15
|15-45
|9
Результаты / календарь
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38 тур
|17.02
|23:00
|
Жирона – Альмерия
|6 : 2
|18.02
|16:00
|
Р. Сосьедад – Сельта
|1 : 1
|18.02
|16:15
|
Бетис – Вальядолид
|2 : 1
|18.02
|20:30
|
Мальорка – Вильярреал
|4 : 2
|18.02
|23:00
|
Осасуна – Реал
|0 : 2
|19.02
|16:00
|
Эльче – Эспаньол
|0 : 1
|19.02
|18:15
|
Р. Вальекано – Севилья
|1 : 1
|19.02
|20:30
|
Атлетико – Атлетик
|1 : 0
|19.02
|23:00
|
Барселона – Кадис
|2 : 0
|20.02
|23:00
|
Хетафе – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|12
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|18
|2
|3
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|14
|2
|2
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