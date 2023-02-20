Карло Анчелотти подтвердил, что «Реал» намерен продлить контракт с полузащитником Лукой Модричем

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что клуб намерен продлить контракт с полузащитником Лукой Модричем.

«Модрич уже доказал, что заслуживает новое соглашение. Он удивительный игрок», — цитирует Анчелотти Marca.

Модрич перешел в «Реал» в 2012 году. С командой он пять раз выиграл Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне 37-летний хорват помог «сливочным» выиграть клубный чемпионат мира.