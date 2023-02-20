Модрич: «Конечно, я хочу остаться в «Реале». Но только, если будут заслуживать этого»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал о ситуации с новым контрактом с мадридским клубом.

«Я еще не говорил с клубом. Конечно, я хочу остаться. Но только, если будут заслуживать этого. А не из-за того, что я — Лука Модрич.

Что бы не случилось в будущем, я всегда буду безмерно любить «Реал». Это главный клуб в моей карьере", — приводит слова хорвата Marca.

Сам Модрич, который летом может получить статус свободного агента, отклонил сверхвыгодное предложение от команды из Саудовской Аравии, чтобы остаться в Испании.

В нынешнем сезоне 37-летний хавбек провел за «Реал» в общей сложности 30 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.