Бензема достиг с «Реалом» устной договоренности о продлении контракта до 2024 года
Нападающий «Реала» Карим Бензема продлит свое соглашение с клубом, утверждает L'Equipe.
35-летний нападающий достиг с мадридцами устной договоренности о продлении соглашения до лета 2024 года. Его действующий контракт с клубом истекает в конце сезона.
В текущем розыгрыше ла лиги Бензема провел 15 матчей, забил 11 мячей и отдал 3 голевые передачи.
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|П
|+/-
|О
|
1
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|2
|2
|47-8
|65
|
2
|Реал
|25
|17
|5
|3
|50-19
|56
|
3
|Атлетико
|25
|14
|6
|5
|39-19
|48
|
4
|Р. Сосьедад
|25
|13
|6
|6
|33-24
|45
|
5
|Бетис
|25
|12
|6
|7
|33-26
|42
|
6
|Вильярреал
|25
|11
|5
|9
|29-24
|38
|
7
|Р. Вальекано
|25
|9
|8
|8
|29-28
|35
|
8
|Осасуна
|25
|9
|7
|9
|22-24
|34
|
9
|Атлетик
|25
|9
|6
|10
|33-27
|33
|
10
|Мальорка
|25
|9
|5
|11
|22-26
|32
|
11
|Сельта
|25
|8
|7
|10
|29-34
|31
|
12
|Жирона
|25
|8
|6
|11
|38-39
|30
|
13
|Севилья
|25
|7
|7
|11
|29-40
|28
|
14
|Вальядолид
|25
|8
|4
|13
|19-35
|28
|
15
|Эспаньол
|25
|6
|9
|10
|31-39
|27
|
16
|Кадис
|25
|6
|9
|10
|20-37
|27
|
17
|Валенсия
|25
|7
|5
|13
|28-28
|26
|
18
|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|25-34
|26
|
19
|Альмерия
|25
|7
|4
|14
|29-44
|25
|
20
|Эльче
|25
|2
|7
|16
|19-49
|13
Результаты / календарь
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38 тур
|17.03
|23:00
|
Вальядолид – Атлетик
|- : -
|18.03
|16:00
|
Альмерия – Кадис
|- : -
|18.03
|18:15
|
Р. Вальекано – Жирона
|- : -
|18.03
|20:30
|
Эспаньол – Сельта
|- : -
|18.03
|23:00
|
Атлетико – Валенсия
|- : -
|19.03
|16:00
|
Бетис – Мальорка
|- : -
|19.03
|18:15
|
Осасуна – Вильярреал
|- : -
|19.03
|18:15
|
Р. Сосьедад – Эльче
|- : -
|19.03
|20:30
|
Хетафе – Севилья
|- : -
|19.03
|23:00
|
Барселона – Реал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|12
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|12
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|18
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|14
|3
|1
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|17
|2
|3
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