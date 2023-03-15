Испанский суд принял к рассмотрению жалобу против «Барселоны» по делу о консультациях по арбитрам

Суд в Испании принял к рассмотрению жалобу против «Барселоны» по делу о получении платежей бывшим заместителем председателя технического комитета арбитров Королевской испанской федерации футбола Хосе Негрейрой, сообщает пресс-служба Высшего суда Каталонии.

Двух бывших президентов «Барселоны» подозревают в коррупции и искажении фактов в документах. Судья также поручил гражданской гвардии заняться расследованием дела.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.