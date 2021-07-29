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«Реал» хочет получить за Иско 20 миллионов евро

22:00
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Полузащитник Иско может покинуть «Реал» в летнее трансферное окно, информирует ABC.

Клуб не считает правильным платить 7 миллионов евро чистыми игроку запаса, и сам испанец тоже хотел бы перейти в команду, где сможет стабильно выходить на поле.

Мадридцы хотят получить за Иско 20 миллионов евро. В числе претендентов на 29-летнего испанца называются «Арсенал», «Милан» и другие клубы из Англии и Италии.

Контракт Иско с «Реалом» истекает 30 июня 2022 года. В сезоне-2020/21 испанец принял участие в 29 матчах и отдал 2 голевых паса.

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Иван Шитик все материалы автора

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