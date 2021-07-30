Варан написал благодарственное письмо в адрес «Реала»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан написал письмо в адрес «Реала», за который выступал 10 лет. 28-летний чемпион мира поблагодарил клуб и болельщиков и отметил, что пережил множество незабываемых моментов.

«Последние несколько дней были наполнены эмоциями и чувствами, которыми я теперь хочу поделиться с вами, — написал Варан в Instagram. — После десяти невероятных и замечательных лет в «Реале», который навсегда останется в моем сердце, пришло время сказать «до свидания». С 2011 года, когда я только пришел, мы вместе достигли того, о чем я не мог и мечать.

Хочу поблагодарить всех тренеров, всех, кто работает или работал в клубе, за все, что они сделали для меня. Большое спасибо всем болельщикам «Реала», которые всегда дарили мне любовь и требовали выкладываться на сто процентов и бороться за каждую победу. Для меня было честью делить раздевалку с лучшими игроками мира. Никогда не забуду множество побед. Все эти моменты были огромной честью для меня.

Хочу также поблагодарить всех испанцев и особенно Мадрид, где родились двое моих детей. Эта страна всегда будет для меня особенной. Это было во всех смыслах удивительное путешествие. Я ухожу с чувством, что сделал все возможное. Я ничего не стал бы менять в этой истории. Начинается новая глава...".