Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: «Я бы уволил Вальверде еще после «Ливерпуля»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт выразил сомнение в том, что Эрнесто Вальверде — подходящий главный тренер для каталонцев.

— Вальверде — хороший, честный, трудолюбивый тренер, но под его руководством мы отклоняемся от нашего фирменного стиля, — заявил Фонт в интервью Mundo Deportivo. — Я бы уволил его после поражения от «Ливерпуля», однако нынешние руководители посчитали иначе.

Думаю, что Эрнесто вполне по силам доработать этот сезон. Уверен на 9 из 10, что «Барса» вновь возьмет ла лигу, однако в Лиге чемпионов я ожидаю большие трудности. Вальверде может вытянуть этот сезон, но в долгосрочной перспективе я не вижу его тренером «Барселоны».

Нынешний президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу выступает категорически против отставки Вальверде.