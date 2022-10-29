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«Кадис» вырвал победу у «Атлетико». Мадридцы сравняли счет за пять минут до конца, но пропустили на 90+9-й

«Кадис» благодаря голу на 90+9-й минуте вырвал победу у «Атлетико»
Руслан Минаев
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«Кадис» — «Атлетико» — 3:2.
Фото Reuters
«Кадис» — «Атлетико» — 3:2.
Фото Reuters
1/2

«Атлетико» на выезде проиграл «Кадису» в матче 12-го тура чемпионата Испании — 2:3.

Хозяева вели в счете 2:0, забив на 1-й и 81-й минутах встречи. Мадридский клуб сравнял счет за 5 минут до конца матча благодаря автоголу Луиса Эрнандеса и удару Жоау Феликса.

Уже на 90+9-й минуте Рубен Собрино принес хозяевам победу.

«Атлетико» с 23 очками и занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. «Кадис» с 10 очками — на 18-й строчке.

Испания. Лига 1. 12-й тур
29 окт, 17:15. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
3:2
Атлетико

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Локомотив 0
ЦСКА 1
Перерыв

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2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

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2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

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22%

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ТБ 3

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И В Н П +/- О
1
 Реал 11 10 1 0 28-9 31
2
 Барселона 11 9 1 1 28-4 28
3
 Атлетико 12 7 2 3 20-12 23
4
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
5
 Бетис 11 6 2 3 14-8 20
6
 Атлетик 11 5 3 3 19-12 18
7
 Вильярреал 11 5 3 3 14-7 18
8
 Осасуна 11 5 2 4 11-11 17
9
 Р. Вальекано 11 4 3 4 16-14 15
10
 Валенсия 11 4 3 4 18-13 15
11
 Вальядолид 11 4 2 5 11-15 14
12
 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
13
 Альмерия 12 4 1 7 15-20 13
14
 Эспаньол 12 2 5 5 15-20 11
15
 Сельта 12 3 2 7 13-24 11
16
 Севилья 11 2 4 5 11-18 10
17
 Хетафе 11 2 4 5 11-19 10
18
 Кадис 12 2 4 6 8-24 10
19
 Жирона 11 2 3 6 15-19 9
20
 Эльче 11 0 4 7 8-26 4
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29.10 19:30
Севилья – Р. Вальекано
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 - : -
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