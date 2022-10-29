«Кадис» вырвал победу у «Атлетико». Мадридцы сравняли счет за пять минут до конца, но пропустили на 90+9-й
«Кадис» благодаря голу на 90+9-й минуте вырвал победу у «Атлетико»
«Атлетико» на выезде проиграл «Кадису» в матче 12-го тура чемпионата Испании — 2:3.
Хозяева вели в счете 2:0, забив на 1-й и 81-й минутах встречи. Мадридский клуб сравнял счет за 5 минут до конца матча благодаря автоголу Луиса Эрнандеса и удару Жоау Феликса.
Уже на 90+9-й минуте Рубен Собрино принес хозяевам победу.
«Атлетико» с 23 очками и занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. «Кадис» с 10 очками — на 18-й строчке.
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|12
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|2
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|13-24
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16
|Севилья
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|2
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|
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|Кадис
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|28.10
|22:00
|
Мальорка – Эспаньол
|1 : 1
|29.10
|15:00
|
Альмерия – Сельта
|3 : 1
|29.10
|17:15
|
Кадис – Атлетико
|3 : 2
|29.10
|19:30
|
Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|29.10
|22:00
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|30.10
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|- : -
|30.10
|18:15
|
Реал – Жирона
|- : -
|30.10
|20:30
|
Атлетик – Вильярреал
|- : -
|30.10
|23:00
|
Р. Сосьедад – Бетис
|- : -
|31.10
|23:00
|
Эльче – Хетафе
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Борха Иглесиас
Бетис
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|
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Хосе Луис Санмартин Хоселу
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Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Усман Дембеле
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Родригу
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|И
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|Ж
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Херман Пеццела
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|2
|2
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