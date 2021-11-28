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«Атлетико» разгромил «Кадис» в чемпионате Испании

22:21
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«Атлетико» победил «Кадис» в матче 15-го тура чемпионата Испании со счетом 4:1.

В составе «Атлетико» отличились Тома Лемар, Антуан Гризманн, Анхель Корреа и Матеус Кунья. Единственный гол «Кадиса» забил Чоко Лосано.

«Атлетико» набрал 29 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. У «Кадиса» 12 очков и 17-я позиция.

Испания. Лига 1. 15-й тур
28 нояб, 20:30. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
1:4
Атлетико
Голы
Лемар, 56 (0:1), Гризманн, 70 (0:2), Корреа, 76 (0:3), Кунья, 86 (0:4), Лосано, 86 (1:4)
Кадис
Ледесма Ароян Кала Карселeн Эспино Йенссон (Фали, 83 ) Фернандес (Бастида, 83 ) Санчес (Арсамендия, 78 ) Лосано Переа (Негредо, 68 ) Собрино (Алехо, 78 )
Атлетико
Облак Хименес (Фелипе, 33) Савич Эрмосо де Пауль Коке Лемар (Корреа, 73) Льоренте Гризманн Суарес (Кунья, 73) Феррейра-Карраско
Предупреждения
Фернандес 24, Йенссон 82  - 
Судьи
Мансано

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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