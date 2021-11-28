«Атлетико» разгромил «Кадис» в чемпионате Испании
22:21
«Атлетико» победил «Кадис» в матче 15-го тура чемпионата Испании со счетом 4:1.
В составе «Атлетико» отличились Тома Лемар, Антуан Гризманн, Анхель Корреа и Матеус Кунья. Единственный гол «Кадиса» забил Чоко Лосано.
«Атлетико» набрал 29 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. У «Кадиса» 12 очков и 17-я позиция.
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