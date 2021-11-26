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Чемпионат Испании, расписание матчей 15-го тура: «Вильярреал» — «Барселона», «Реал» — «Севилья» и другие игры

16:45
Футболисты «Барселоны». Фото AFP
Футболисты «Барселоны». Фото AFP
Теги:
15-й тур примеры.
Испания. Лига 1. 15-й тур
26 нояб, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Гранада
Испания. Лига 1. 15-й тур
27 нояб, 16:00. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
Сельта
Испания. Лига 1. 15-й тур
27 нояб, 18:15. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Райо Вальекано
Испания. Лига 1. 15-й тур
27 нояб, 20:30. Iberostar Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Хетафе
Испания. Лига 1. 15-й тур
27 нояб, 23:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Барселона
Испания. Лига 1. 15-й тур
28 нояб, 16:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Леванте
Испания. Лига 1. 15-й тур
28 нояб, 18:15. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Реал Сосьедад
Испания. Лига 1. 15-й тур
28 нояб, 20:30. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Атлетико
Испания. Лига 1. 15-й тур
28 нояб, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Севилья
Испания. Лига 1. 15-й тур
29 нояб, 23:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Эльче

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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