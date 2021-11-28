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«Эспаньол» одержал победу в матче с «Реалом Сосьедад»

20:09
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«Эспаньол» победил «Реал Сосьедад» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Испании.

Единственный мяч забил Янхель Эррера. Каталонский клуб набрал 20 очков и поднялся на девятое место. Баскская команда осталась на второй позиции — 29 очков.

В следующем туре «Сосьедад» примет мадридский «Реал», а «Эспаньол» на выезде сыграет с «Райо Вальекано».

Испания. Лига 1. 15-й тур
28 нояб, 18:15. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Реал Сосьедад

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Юнайтед 0
1-й тайм

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Зенит 0
1-й тайм

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин 2
Динамо 3
Матч завершен

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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