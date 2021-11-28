«Эспаньол» одержал победу в матче с «Реалом Сосьедад»
«Эспаньол» победил «Реал Сосьедад» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Единственный мяч забил Янхель Эррера. Каталонский клуб набрал 20 очков и поднялся на девятое место. Баскская команда осталась на второй позиции — 29 очков.
В следующем туре «Сосьедад» примет мадридский «Реал», а «Эспаньол» на выезде сыграет с «Райо Вальекано».
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