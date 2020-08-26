Источник: Месси окончательно решил уйти из «Барсы», отставка Бартомеу ничего не изменит

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси окончательно решил покинуть родной клуб, утверждает журналист Onda Cero Альфредо Мартинес в Twitter. Ранее сообщалось о его натянутых отношениях с президентом клуба Хосепом Бартомеу, и некоторые эксперты предполагали, что отставка последнего может заставить Месси передумать.

Как стало известно, Месси направил факс руководству «Барсы» о намерении покинуть клуб. Сообщалось, что игрока хочет заполучить «Интер», однако по последним данным сам футболист склоняется к трансферу в «Манчестер Сити», где работает его бывший тренер Хосеп Гвардьола.