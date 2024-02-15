L'Equipe: Мбаппе сообщил «Реалу», что перейдет этим летом

Мбаппе уведомил «Реал», что перейдет в мадридский клуб летом 2024-го

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил «Реалу», что присоединится к мадридскому клубу этим летом, утверждает L'Equipe.

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 25-летний француз уведомил президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи о том, что покинет клуб по истечении срока действия контракта — летом 2024 года.

На новость о решении Мбаппе отреагировал в соцсетях полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени.

5 февраля издание El Debate утверждало, что Мбаппе подпишет с «Реалом» 6-летний контракт с зарплатой 32 миллиона евро в год после уплаты налогов. «Сливочные» выплатят игроку подписной бонус в размере 100 миллионов евро.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 31 гол и сделал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.