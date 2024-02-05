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Сегодня, 21:36

Источник: Мбаппе подпишет с «Реалом» 6-летний контракт с зарплатой 32 миллиона евро в год

Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Стали известны детали контракта нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе после возможного перехода в «Реал».

Как сообщает El Debate, француз подпишет с мадридским клубом 6-летний контракт с зарплатой 32 миллиона евро в год после уплаты налогов. «Сливочные» выплатят форварду подписной бонус в размере 100 миллионов евро. Также Мбаппе будет владеть 60 процентами своих имиджевых прав, вместо традиционной сделки 50 на 50 между клубом и игроком.

В понедельник, 5 февраля, инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Реал» полностью уверен в трансфере Мбаппе.

25-летний нападающий выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 29 голов и сделал 7 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Эпохальный трансфер Мбаппе в «Реал» все-таки состоится. Этот переход пойдет на пользу всему футболу

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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