Тчуамени отреагировал на информацию о решении Мбаппе уйти из «ПСЖ»

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени отреагировал на решение нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе покинуть парижский клуб. Ранее об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Хавбек сливочных опубликовал в соцсети два эмодзи попкорна.

Романо сообщал, что точные сроки ухода еще будут обсуждаться сторонами, но это точно произойдет летом 2024 года.

5 февраля издание El Debate утверждало, что Мбаппе подпишет с «Реалом» 6-летний контракт с зарплатой 32 миллиона евро в год после уплаты налогов. «Сливочные» выплатят игроку подписной бонус в размере 100 миллионов евро.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 25-летний форвард забил 31 гол и сделал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Контракт форварда с парижанами действует до конца июня 2024 года.