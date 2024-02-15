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15 февраля, 23:16

Тчуамени отреагировал на информацию о решении Мбаппе уйти из «ПСЖ»

Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени отреагировал на решение нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе покинуть парижский клуб. Ранее об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Хавбек сливочных опубликовал в соцсети два эмодзи попкорна.

Романо сообщал, что точные сроки ухода еще будут обсуждаться сторонами, но это точно произойдет летом 2024 года.

5 февраля издание El Debate утверждало, что Мбаппе подпишет с «Реалом» 6-летний контракт с зарплатой 32 миллиона евро в год после уплаты налогов. «Сливочные» выплатят игроку подписной бонус в размере 100 миллионов евро.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 25-летний форвард забил 31 гол и сделал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Контракт форварда с парижанами действует до конца июня 2024 года.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Орельен Тчуамени
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 24 19 4 1 52-15 61
2
 Жирона 24 17 5 2 52-29 56
3
 Барселона 24 15 6 3 50-33 51
4
 Атлетико 24 15 3 6 45-26 48
5
 Атлетик 24 13 7 4 42-21 46
6
 Бетис 24 9 11 4 28-25 38
7
 Р. Сосьедад 24 9 10 5 32-22 37
8
 Лас-Пальмас 24 10 5 9 25-20 35
9
 Валенсия 24 10 5 9 29-29 35
10
 Хетафе 24 8 9 7 32-33 33
11
 Осасуна 24 8 5 11 27-36 29
12
 Алавес 24 7 6 11 24-31 27
13
 Вильярреал 24 6 7 11 34-46 25
14
 Р. Вальекано 24 5 9 10 21-32 24
15
 Мальорка 24 4 11 9 21-31 23
16
 Севилья 24 5 8 11 30-37 23
17
 Сельта 24 4 8 12 26-35 20
18
 Кадис 24 2 11 11 15-33 17
19
 Гранада 24 2 7 15 26-48 13
20
 Альмерия 24 0 7 17 22-51 7
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16.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 - : -
17.02 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 - : -
17.02 18:15
Осасуна – Кадис
 - : -
17.02 20:30
Сельта – Барселона
 - : -
17.02 23:00
Валенсия – Севилья
 - : -
18.02 16:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
18.02 18:15
Гранада – Альмерия
 - : -
18.02 20:30
Мальорка – Р. Сосьедад
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 16
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Борха Майораль

Хетафе

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Артем Довбик

Жирона

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П
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Алекс Баэна

Вильярреал

 7
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Тони Кроос

Реал

 7
Савио

Савио

Жирона

 7
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 16 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 13 1 3
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