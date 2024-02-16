«Хетафе» опубликовал фотографию Мбаппе в форме клуба

«Хетафе» отреагировал на информацию о том, что нападающий Килиан Мбаппе покинет «ПСЖ» летом, когда у него закончится срок действия контракта.

Испанский клуб опубликовал в Twitter фотографию французского форварда в футболке клуба. «Тик-так», — написала пресс-служба «Хетафе» и добавила смайлик черепашки.

В четверг инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 25-летний француз уведомил президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи о том, что покинет клуб летом.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В этом сезоне он забил 31 гол и сделал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах.