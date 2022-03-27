Источник: Хави считает Дибала переоцененным игроком

Главный тренер «Барселоны» не хочет видеть Дибала в команде

Нападающий Пауло Дибала может летом перейти в «Барселону». Однако главный тренер каталонцев Хави считает аргентинца «переоцененным игроком», и не настаивает на его трансфере, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В этом сезоне 28-летний аргентинец сыграл за «Ювентус» 29 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

Контракт Дибала с туринским клубом истекает в июне 2022 года. Аргентинец не собирается его продлевать и подыскивает новую команду.

Дибала выступал за итальянскую команду с 2015 года. Гендиректор «Юве» Маурицио Арривабене уже подтвердил — Дибала покинет клуб в конце сезона.