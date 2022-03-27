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Сегодня, 21:26

Источник: Хави считает Дибала переоцененным игроком

Главный тренер «Барселоны» не хочет видеть Дибала в команде
Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Пауло Дибала может летом перейти в «Барселону». Однако главный тренер каталонцев Хави считает аргентинца «переоцененным игроком», и не настаивает на его трансфере, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В этом сезоне 28-летний аргентинец сыграл за «Ювентус» 29 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

Контракт Дибала с туринским клубом истекает в июне 2022 года. Аргентинец не собирается его продлевать и подыскивает новую команду.

Дибала выступал за итальянскую команду с 2015 года. Гендиректор «Юве» Маурицио Арривабене уже подтвердил — Дибала покинет клуб в конце сезона.

Пауло Дибала
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Ювентус
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 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
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 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
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 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
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 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
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 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
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 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
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 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
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 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
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 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
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 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
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 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
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 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
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 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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Эльче – Вильярреал
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