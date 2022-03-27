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Сегодня, 18:35

«Эспаньол» может выкупить Вилену у «Краснодара» за 2,5 миллиона евро

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Тонни Вилена.
Фото ФК «Эспаньол».

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена, который выступает за «Эспаньол» на правах аренды, может остаться в Испании, сообщает AS.

Каталонцы имеют право выкупа 27-летнего хавбека за 2,5 миллиона евро. Однако пока испанский клуб не определился с будущим футболиста из Нидерландов.

Контракт Вилены с «Краснодаром» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 7,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Вилена провел 8 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Тонни Вилена
ФК Краснодар
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