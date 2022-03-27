Форварда «Сельты» Санти Мину обвиняют в изнасиловании

Форварду «Сельты» Санти Мине грозит тюремное заключение сроком до 8 лет, сообщает Sport.es.

26-летний испанец подозревается в нападении на женщину на сексуальной почве. Судебные заседания пройдут в конце марта.

По версии прокуратуры, 16 июня 2017 года обвиняемый вошел в фургон своего друга Давида Голдара, когда он находился там с женщиной, и заявил ей, что она ему «очень нравится» и что нужно «кое-что сделать». Потерпевшая отказалась, Мина вышел, а затем вернулся и совершил над ней сексуальное насилие.

Вследствие данного эпизода жертва, как утверждается, до сих пор находится в депрессии, страдает от хронического посттравматического расстройства.

При этом прокуратура отказалась от того, чтобы обвинять Голдара, и сейчас к нему существует частный иск как к человеку, который не предпринял никаких действий, чтобы предотвратить преступление.