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Форварда «Сельты» Санти Мину обвиняют в изнасиловании

Форварда «Сельты» грозит 8 лет тюрьмы по обвинению в изнасиловании
Иван Шитик
Корреспондент
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Форварду «Сельты» Санти Мине грозит тюремное заключение сроком до 8 лет, сообщает Sport.es.

26-летний испанец подозревается в нападении на женщину на сексуальной почве. Судебные заседания пройдут в конце марта.

По версии прокуратуры, 16 июня 2017 года обвиняемый вошел в фургон своего друга Давида Голдара, когда он находился там с женщиной, и заявил ей, что она ему «очень нравится» и что нужно «кое-что сделать». Потерпевшая отказалась, Мина вышел, а затем вернулся и совершил над ней сексуальное насилие.

Вследствие данного эпизода жертва, как утверждается, до сих пор находится в депрессии, страдает от хронического посттравматического расстройства.

При этом прокуратура отказалась от того, чтобы обвинять Голдара, и сейчас к нему существует частный иск как к человеку, который не предпринял никаких действий, чтобы предотвратить преступление.

Санти Мина
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 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
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 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
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 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
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 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
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 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
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 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
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 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
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16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
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Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
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Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
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Винисиус Жуниор

Реал

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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

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Карим Бензема

Реал

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Усман Дембеле

Барселона

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Жорди Альба

Барселона

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