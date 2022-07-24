«Барселона» согласовала трансфер Кунде за 50 миллионов евро

Защитник «Севильи» Жюль Кунде близок к переходу в «Барселону», сообщает AS.

Клубы согласовали трансфер 23-летнего футболиста за 50 миллионов евро. Еще 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Ранее стало известно, что «Челси» предложил 55 миллионов евро за игрока сборной Франции.

В прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Действующий контракт защитника рассчитан до 2024 года.