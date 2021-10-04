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Источник: «Барселона» может принять решение по Куману после игры с «Реалом» 24 октября

19:23
Роналд Куман. Фото ФК «Барселона».
Роналд Куман. Фото ФК «Барселона».
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Решение о будущем главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана в команде может быть принято после 24 октября, утверждает Marca.

Одной из причин, по которой президент клуба Жоан Лапорта решил пока не увольнять нидерландца, стала невозможность найти ему подходящую замену в ближайшее время. Также свою роль в этом сыграли финансовые ограничения и в целом не лучшее время для данной операции.

Три ближайших матча «Барселоны» — с «Валенсией» (17 октября), киевским «Динамо» (20 октября) и «Реалом» (24 октября). После игры против мадридского клуба работе Кумана вновь будет дана оценка.

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Иван Шитик все материалы автора

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