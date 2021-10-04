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Мичел уволен с поста главного тренера «Хетафе»

18:36
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«Хетафе» на официальном сайте сообщил, что Мичел 4 октября был уволен с поста главного тренера клуба. Вместе с ним клуб покидает его тренерский штаб.

В восьми матчах «Хетафе» набрал только одно очко и занимает последнее место в ла лиге.

58-летний Мичел возглавил «Хетафе» 27 мая 2021 года. Он заменил на этой должности Хосе Бордаласа.

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Иван Шитик все материалы автора

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