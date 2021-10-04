Мичел уволен с поста главного тренера «Хетафе»

«Хетафе» на официальном сайте сообщил, что Мичел 4 октября был уволен с поста главного тренера клуба. Вместе с ним клуб покидает его тренерский штаб.

OFICIAL | M?chel deja de ser entrenador del Getafe



? https://t.co/GLwsJf4qfE pic.twitter.com/3GRxq92eS3 — Getafe C.F. (@GetafeCF) October 4, 2021

В восьми матчах «Хетафе» набрал только одно очко и занимает последнее место в ла лиге.

58-летний Мичел возглавил «Хетафе» 27 мая 2021 года. Он заменил на этой должности Хосе Бордаласа.