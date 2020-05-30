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Испанским клубам разрешили групповые тренировки с 1 июня

16:40
Ла лига.
Ла лига.
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Министерство спорта Испании разрешило клубам ла лиги проводить групповые тренировки с 1 июня. Об этом сообщает AS. Аналогичное разрешение получили и клубы сегунды — второго по рангу дивизиона.

Ранее стало известно, что турнир в испанской ла лиге возобновится 11 июня матчем «Севилья» — «Бетис». Чемпионат был прерван из-за пандемии коронавируса. Завершить соревнования планируют не позднее 18-19 июля.

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